Американський тренер Джеймс Алі Башир заявив, що у його підопічного, українського боксера Владислава Сіренка (12-0, 11 КО) вийде завоювати найпрестижніші чемпіонські титули

«Титули, які зараз є у Владислава, – невідомі. Вони не визнають у світі великого боксу. Проте для нього, як для боксера вони значать багато, адже він боровся, щоб їх завоювати. Та в цих боях у нього були суперники, які також хотіли ці пояси.

Тому, якщо враховувати, що Влад проходив табори і бився на рингу за ці титули, і зміг їх добути, то з цієї точки зору вони для нього багато значать. І для мене як його тренера вони також багато значать.

Втім, скоро прийде час, і ми завоюємо поясу WBC, WBA, WBO, IBF і IBO. Ми всі їх заберемо. Просто потрібно трохи часу, щоб Владислав подолав необхідний шлях до цих титулів», - передає слова Башира luckypunchnet.

Нещодавно ми писали, що Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори

«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усика, тому що Чісора дуже досвідчений боксер. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.

Нагадаємо, Сіренко розкрив головну проблему Усика перед боєм з Чісорою.

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