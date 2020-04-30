Український боксер, який виступає в напівлегкій ваговій категорії, Олег Малиновський (25-0, 7 КО) висловився про поєдинок Берінчик – Ломаченко

"Чому ні? Професійний бокс – це ж бізнес. Якщо командам вдасться створити навколо цього поєдинку якийсь інтерес , то, думаю, цей бій може відбутися. Ну або якщо Денис стане обов'язковим претендентом. Тоді не може не бути цього поєдинку.

На сьогоднішній день цей поєдинок цікавий тільки в Україні. Але він повинен бути в США, у Британії. Ось тоді він дійсно може відбутися", - поділився думкою Малиновський, передає xsport.ua.

Крім того, Малиновський висловився про бій Ломаченко – Лопес.

"Думаю, у Лопеса нічого не вийде. Може він і спробує, але нічого не зможе такого піднести Васі. Я думаю, Вася просто розтаскає його. В принципі, точно так само, як і всіх попередніх суперників", - заявив український боксер.

Нещодавно ми писали, що промоутер Боб Арум висловив думку про чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

«Зараз у нас є проблеми з Ломаченком. Василь повернувся в Україну, щоб знаходитися поряд з рідними. Це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми оперативно домогтися повернення Ломаченка в США. Я цього не знаю. Зрозуміло, зараз діє заборона на подорожі.

Він не буде знятий для того, щоб провести боксерський поєдинок. Так що у нас виникли великі проблеми з іноземними бійцями, які на даний момент перебувають за межами США».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".