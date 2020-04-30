Цей бій багато хто пам'ятає

В мережі згадали найбрутальніший нокаут українського боксера Віктора Постола (31-2, 12 КО)

Українець володів поясом WBC International і отримав можливість провести бій за звання обов'язкового претендента. Суперником Постола став Сельджук Айдин.

Вже в першому раунді турок здорово потряс українця, але Постол зберіг голову холодною, не впав і зумів відновитися.

У підсумку, бій завершився у 11-му раунді. Після правого аперкоту від Постола було складно встояти на ногах - це у Айдин цього і не вийшло.

До речі, Віктор Постол потрапив до топ-1000 кращих боксерів світу

Відомий сайт World Boxing News вирішив визначив 1000 кращих боксерів усіх часів і склав дуже цікавий рейтинг, грунтуючись на розрахунках Boxrec.

В цьому рейтингу присутні Сергій Дерев'янченко і В'ячеслав Глазков, які були лише претендентами на чемпіонський пояс.

1. Флойд Мейвезер

2. Менні Пакьяо

3. Карлос Монзона

4. Шугар Рей Робінсон

5. Мухаммед Алі

6. Джо Луїс

7. Бернард Хопкінс

8. Арчі Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хуліо Сезар Чавес

…37 Володимир Кличко

…100 Олександр Усик

…113 Василь Ломаченко

…139 Віталій Кличко

…354 Віктор Постол

…379 Луїс Малюк Каплан

…808 Сергій Дерев'янченко

…933 В'ячеслав Глазков

…960 Володимир Сидоренко

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".