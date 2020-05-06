Відомий український тренер, дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький, який тренує Настю Каменських, розповів, які помилки допускають новачки в присіданнях

Відео, де тренер зібрав п'ять найпоширеніших помилок, вже опубліковане на YouTube-каналі Хомицького, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

У своєму ролику фітнес-тренер розповів, що на самому початку спортивного шляху люди допускають багато помилок. Особливо це актуально для присідань, адже це найпоширеніша і дуже ефективна вправа.

Перша помилка – це неправильна механіка рухів. Хомицький у своєму відео показав, як потрібно присідати так, щоб не навантажувати коліна і максимально задіяти сідниці.

Друга поширена помилка – це глибина присідання. Люди або не досаживаються, або сідають дуже глибоко, не відчуваючи при цьому цільові м'язи. Середня глибина присідання повинна становити 90 градусів.

Ще одна поширена помилка – це округлена спина або завалювання тулуба вперед. За словами Хомицького, в таких випадках все навантаження буде йти на поперек.

Не менш часта помилка – це завалювання колін. Якщо звикнути так присідати, в подальшому, коли людина почне присідати з вагою, у неї можуть виникнути серйозні проблеми.

Ну і самим останнім пунктом Хомицький виділив сукупність помилок. Це коли людина одночасно допускає кілька ключових помилок, які можуть нашкодити здоров'ю.

Нагадаємо, що Андрій Хомицький показав, як займатися спортом з дітьми вдома: корисне відео.

Як повідомляла Politeka, Андрій Хомицький показав інтенсивне тренування для дітей в домашніх умовах: корисне відео.

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос та Андрій Хомицький зійшлися в спортивному батлі: хто вийшов переможцем.