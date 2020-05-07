Українська тенісистка Даяна Ястремська показала у соцмережі яскраву фотографію в пристрасному боді

Красуня опублікувала нове гаряче фото, яке припаде до смаку фанатам, адже вона постала в спокусливому вбранні.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку спортсменки.

"Краса в очах того, хто дивиться", – підписала знімок тенісистка.

На новому фото вона позує в профіль. На ній лише червоне боді, а волосся красивими хвилями лежать на спині.

"Краса і гордість України🇺🇦", "Даяша,це просто бомба!!!!очей не відірвати " Фантастична", "Дже класне фото ", - пишуть шанувальники українки в коментарях.

Раніше Даяна Ястремська завершила виступи в одиночному розряді на стадії другого раунду Australian Open. У стартовому поєдинку одеситка обіграла словенку Кайю Ювані (6:1, 6:1), але далі їй не вдалося впоратися з Каролін Возняцкі (5:7, 5:7).

Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська опублікувала на своїй сторінці в Instagram підбірку фотографій з Іспанії, де вона розпочала підготовку до нового сезону в жіночому Турі.

Спортсменка вирушила на Піренеї разом з рідними і новим тренером Сашею Бажином, поєднуючи тренувальний процес з активним відпочинком. Найкращий тренер за версією WTA 2018 року приєднався до команди Ястремської.

Нагадаємо, Даяна Ястремська показала пікантні форми в одній білизні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ястремська показала, як розважається в Іспанії: жаркі фото.

Також Politeka писала, що гаряча Ястремська без нижньої білизни засвітила зайве.