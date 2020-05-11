Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала підтягнуту частина тіла

На фото Катерина позує в чорному топі і стрінгах, стоячи в профіль до камери. Образ Усманова доповнила рааспущенніми розовіми волоссям. На наступних кадрах красуня змінює позу, а також показівает свою підтягнуту п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Безкоштовний марафон стрункості!

Я оголосила травень місяцем фітнесу, тому що літо завжди підкрадається непомітно. Просто настає день, коли замість джинсів ти одягаєш шорти і «ой-ой» — отут і розкривається правда про твій спосіб життя за ці 9 місяців холодів і затишного оверсайза)) В травні худне майже кожен, хто як може. Але для моїх дівчаток особливі умови!", - підписала фотографії Катерина.

Фанати поставили майже 160 тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких погоджувалися брати участь у марафоні, а один користувач написав: "Гаряча жінка, обожнюю вас".

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Так, киянка порадувала своїх передплатників опублікувавши в Инстаграме фото, на якому вона лише злегка прикрилася руками.

"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Фотографія викликала безліч захоплених коментарів у передплатників.

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