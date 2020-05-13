Популярна українська співачка Настя Каменських показала топ вправ для розкішної попи, як у Кім, тонкої талії і сильних рук

Артистка вирішила допомогти шанувальникам худнути правильно і, що важливо, з задоволенням. Каменських створила спеціальний курс з тренуваннями на різні групи м'язів, який допоможе скинути зайві кілограми і підтягнути тіло.

Три корисних ролика Настя розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.⠀

Перше відео з цієї серії Каменських присвятила, звичайно ж, тренуванню, розрахованому на м'язи сідниць. Під свій скандальний хіт "Попа як у Кім" співачка показала, як потрібно правильно присідати і робити махи ногами.

Пізніше Каменських показала свої улюблені та ефективні вправи на прес під пісню Peligroso. Для найкращого результату співачка радить виконати як мінімум три кола цього тренування. Відпочинок між кожним новим колом - 3 хвилини.

Наостанок Каменських записала відео з тренуванням рук і плечей. Для максимального результату потрібно виконувати мінімум три походу тренування. Вправи, які показала Настя, не дозволять вам перекачати свої руки і плечі, а тільки зроблять їх міцними і жіночними.

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