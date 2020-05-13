Популярна українська співачка Настя Каменських показала топ вправ для розкішної попи, як у Кім, тонкої талії і сильних рук

Артистка вирішила допомогти шанувальникам худнути правильно і, що важливо, з задоволенням. Каменських створила спеціальний курс з тренуваннями на різні групи м'язів, який допоможе скинути зайві кілограми і підтягнути тіло.

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Три корисних ролика Настя розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Перше відео з цієї серії Каменських присвятила, звичайно ж, тренуванню, розрахованому на м'язи сідниць. Під свій скандальний хіт "Попа як у Кім" співачка показала, як потрібно правильно присідати і робити махи ногами.

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AND SPORT SPORT SPORT! ⠀ Я подготовила для вас классные видео с тренировками на разные группы мышц! И каждая из этих тренировок будет под ваши любимые хиты, чтобы создать вам бодрое настроение! ⠀ Первое видео из этой серии уже на моем YouTube канале! Думаю, вы догадались, какие мышцы и под какую песню мы будем тренировать в первую очередь! 🌰🍑👩🏽 Переходите по ссылке в описании и с̶м̶о̶т̶р̶и̶т̶е занимайтесь! И не забывайте - все по 3 подхода! 💪🏻 ⠀ И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ!!! Записи всех спортивных прямых эфиров тоже постепенно появятся на YouTube канале, так что теперь вы сможете тренироваться в любое время! ⠀ Надеюсь, я порадовала вас! А дальше дело за вами! 💪 #sportwithnk

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Пізніше Каменських показала свої улюблені та ефективні вправи на прес під пісню Peligroso. Для найкращого результату співачка радить виконати як мінімум три кола цього тренування. Відпочинок між кожним новим колом - 3 хвилини.

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ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео из серии Sport With NK 💪 В этот раз я показываю свои самые любимые и эффективные упражнения на пресс под зажигательную песню Peligroso! 🔥 ⠀ Для лучшего результата нужно выполнить как минимум 3 круга этой тренировки. То есть трижды позаниматься под песню Peligroso от начала до конца. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты ⠀ И если вы не хотите, чтобы ваш пресс был как спецагент - под прикрытием🤪, нужно правильно питаться! Переходите на @nkblog и под последними видео читайте мои варианты полезных завтраков, обедов и ужинов! 🍽

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Наостанок Каменських записала відео з тренуванням рук і плечей. Для максимального результату потрібно виконувати мінімум три походу тренування. Вправи, які показала Настя, не дозволять вам перекачати свої руки і плечі, а тільки зроблять їх міцними і жіночними.

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ARM WORKOUT 💪 ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео с тренировкой рук и плеч 🙆‍♀️ Тренируемся под музыку! В этот раз - под вашу любимую ELEFANTE 🐘 ⠀ Обязательно выполняйте минимум три похода тренировки, чтобы добиться результата! Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными. ⠀ И теперь у вас есть три видео, три тренировки и готовый супер сет для вашей Ким, для ног, рук и пресса! ⠀ Любите себя и любите своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится! ❤️

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Нагадаємо, тренер Насті Каменських показав, як займатися спортом з дітьми вдома: корисне відео.

Як повідомляла Politeka, Каменских, Лобода, Тодоренко та інші зірки приголомшили виглядом під час тренування.

Також Politeka писала, що тренер Насті Каменських показав, як позбавитися від зайвого жиру на животі: топ-3 ефективних вправи.