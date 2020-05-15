Франсіс Нганну нокаутував Жаірзіньо Розенструйка на турнірі UFC 249 в Джексонвілле

Бій тривав менше 20 секунд - з початку поєдинку після точного попадання Нганну, який відправив у нокаут Розенстрайка.

Так, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) зазнав першої поразки в кар'єрі, а Френсіс Нганну (14-3) здобув четверту перемогу поспіль.

Крім того, американський боксер Райан Гарсія (20-0, 17 КО) встиг провести свій бій у 2020 році ще до початку карантину

Гарсія вийшов у ринг, вже з екс-претендентом на повноцінний пояс чемпіона світу, Франсиско Фонсека (25-3-2, 19 КО).

Райан переміг у першому раунді.

Вирішальний момент настав, коли Фонсеко опустив руку і Гарсія відразу цим скористався - одним ударом він вирубав суперника, який після удару довго не міг прийти в себе.

Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майки Гарсія назвав Василя Ломаченка фаворитом бою проти Теофимо Лопеса

"Ломаченко не кращий в своєму нинішньому вазі. Він набагато краще, коли б'ється нижче. Але з його навичками навіть у легкому дивізіоні у нього виходить домінувати. Він перемагає хлопців, які більше, фізично сильніше. Це багато про що говорить", - заявив Гарсія.

Також екс-чемпіон зазначив, що Теофимо складний суперник, і є велика ймовірність того, що він зможе потрясти Ломаченка.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".