Американська фитнес-модель Лексі Кай похвалилася ідеальною спортивною формою в жаркому фотосеті

Лексі Кай часто влаштовує зйомки на природі, в спортзалі і вдома, показуючи, як активно займається спортом або доглядає за собою. Сьогодні ж дівчина постала в абсолютно новому образі, примірявши оригінальний наряд, повідомляє Politeka.net.

цього разу дівчина вирішила приміряти білизна модного бренду, який вже не раз рекламувала відома фітнес-модель Ана Чері. Лексі ж не відстає від модних трендів і захоплює не менш шикарним видом у тісній білизні.

Фанати залишилися в захваті від нового образу моделі, яка покрасувалася собою на тлі природи:

«❤️❤️❤️❤️ чудова», «шикарна жінка Wowww 😍😍», «👸👑😍🔥🐶 щасливих вихідних вам дивовижна красуня лексі. Посилаю тобі і 🐶 всю любов і 💞💞💞. Ви неймовірно красиві в зеленому 💋💋💋», «Orgeous Чудово ❤️», «Мила картинка», «Чудова жінка 😍🌹», «Чудово 🔥🔥🔥🔥», «Ти така стильна».

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

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