Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала пікантний знімок
Як передає Politeka.net, кадр з тренування вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
Джорджина не рідко ділиться зі своїми передплатниками приголомшливими результатами своїх занять і постійно отримує порції позитивних відгуків про фігуру.
В цей раз вона з'явилася на кадрі в спортивному топі, який насилу утримував спокусливі обсяги обраниці Роналду. Спекотне селфи дозволило насолодитися соковитим видом Джорджіни, а її чудове тіло змусило заздрити всіх чоловіків зіркового футболіста.
Понад два мільйони оцінили лайком даний знімок і, звичайно ж, схвальними коментарями.
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Dарто відзначити, що Кріштіану і Джорджина зустрічаються з 2017 року, коли форвард виступав за мадридський Реал.
Кріштіану пропустив церемонію вручення "Золотого м'яча", оскільки у цей же час отримував приз кращому гравцеві Серії А сезону 2018\19. А от нагороду від France Football забрав його давній опонент Ліонель Мессі.
Раніше дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про стосунки із зіркою футболу.
Наречена португальського форварда заявила, що вони дуже щасливі разом, а весілля входить в їх плани, але поки вони зайняті іншими справами.
Також Джорджина Родрігес розвіяла припущення, що вона вагітна, зазначивши, жартома, що просто любить поїсти.
Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.
Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».
Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».