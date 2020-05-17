Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала пікантний знімок

Як передає Politeka.net, кадр з тренування вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Джорджина не рідко ділиться зі своїми передплатниками приголомшливими результатами своїх занять і постійно отримує порції позитивних відгуків про фігуру.

В цей раз вона з'явилася на кадрі в спортивному топі, який насилу утримував спокусливі обсяги обраниці Роналду. Спекотне селфи дозволило насолодитися соковитим видом Джорджіни, а її чудове тіло змусило заздрити всіх чоловіків зіркового футболіста.





Понад два мільйони оцінили лайком даний знімок і, звичайно ж, схвальними коментарями.

Dарто відзначити, що Кріштіану і Джорджина зустрічаються з 2017 року, коли форвард виступав за мадридський Реал.

Кріштіану пропустив церемонію вручення "Золотого м'яча", оскільки у цей же час отримував приз кращому гравцеві Серії А сезону 2018\19. А от нагороду від France Football забрав його давній опонент Ліонель Мессі.

Раніше дівчина нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про стосунки із зіркою футболу.

Наречена португальського форварда заявила, що вони дуже щасливі разом, а весілля входить в їх плани, але поки вони зайняті іншими справами.

Також Джорджина Родрігес розвіяла припущення, що вона вагітна, зазначивши, жартома, що просто любить поїсти.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».