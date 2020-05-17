Фітнес-модель Лексі Кай порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в крихітній міні-білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram аккаунт.

«З днем народження мене! Спасибі всім, хто привітав. Сьогодні дуже гарний і сонячний день», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лексі Кай позує в крихітному білизну на тлі басейну, прикривши форми крихітним білизною. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, на це неможливо дивитися! Яка краса», «вау, які бомби – дай бог такі свеем», «яка ж вона красива – неймовірно», «божественна Лексі – люблю тебе», «з днем народження, ангел!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Лексі Кай похвалилася ідеальною спортивною формою в жаркому фотосеті.

Лексі Кай часто влаштовує зйомки на природі, в спортзалі і вдома, показуючи, як активно займається спортом або доглядає за собою. Сьогодні ж дівчина постала в абсолютно новому образі, примірявши оригінальний наряд.

цього разу дівчина вирішила приміряти білизна модного бренду, який вже не раз рекламувала відома фітнес-модель Ана Чері. Лексі ж не відстає від модних трендів і захоплює не менш шикарним видом у тісній білизні.

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Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

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