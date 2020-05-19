Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко ведуть російську пропаганду в Україні

Про це в інтерв'ю gazeta.ua заявила екс-чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб.

Так, вона розповіла, що Усик маючи нерухомість в Криму, побоюється діяльності ФСБ.

"У Усика по-іншому просто не вийде, поки Крим залишається окупованим. У нього і особиста нерухомість в Криму, і родичі в Криму з нерухомістю. Їх негайно поставлять під прес, якщо Усик не погодиться виконувати певні "прохання" ФСБ. Вони агенти Кремля, безумовно.

І ніяка масова критика вболівальників не зупинить і не змінить світогляд Усика або Ломаченка. Тому що це люди, які вже заробили мільйони і їм є що втрачати. А позбавити їх радості життя може ФСБ. Тому вони бояться ФСБ значно більше, ніж уболівальників, яких вони "в труні бачили", як і всіх тих, хто загинув за незалежність України. Тому що це не їхня війна, вони за мир... за "русский мир", – резюмувала Твердохліб.

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«У 2003 році в Краматорську був чемпіонат України по кадетам. Просто подивився, що там якийсь маленький чорний чувак. Він же з Білгород-Дністровського, біля моря, засмаглий. Я, правда, теж не зовсім білий був, сам з Криму.

Ось просто якось морські хлопці грали в настільний теніс. Ми там познайомилися, потім їздили разом у збірній.

Дуже близько ми почали спілкуватися перед Олімпійськими іграми-2008. Я тоді почав співпрацювати з його батьком. З того часу ми почали близько спілкуватися, а зараз ми куми», – розповів Усик.

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