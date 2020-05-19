Промоутер Василя Ломаченка готується до того, що поєдинок українця проти Теофимо Лопеса відбудеться в США

Також він заявив, що під час поєдинку навряд чи будуть присутні глядачі.

"Ми хочемо провести їхній бій якомога швидше. Ломаченко знаходиться в Україні, і ми намагаємося знайти можливість повернути його в США разом з батьком і іншими членами команди. Ми не налаштовані на організацію проміжних поєдинків. Швидше за все, бій Ломи і Лопеса пройде без глядачів", – цитує Боба Арума видання BoxingNews24.

Крім того він розповів, що бій між боксерами може відбутися у вересні, якщо йому вдасться привезти Ломаченка та його людей в США.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться

«Бою проти Ломаченко не буде, тому що він в Україні, а там закрито перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.

Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».

Швидше за все, Лопес мав на увазі, що бій проти Ломаченко не відбудеться відразу ж після карантину.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченкав бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".