Тренер збірної України з футболу, екс-нападник “Динамо”, “Мілана” і “Челсі” Андрій Шевченко увійшов у символічну збірну найкращих футболістів зі Східної Європи, які коли-небудь грали в чемпіонаті Італії

Список склав портал Football Italia.

"До переїзду в Лондон Шевченко виграв з “Міланом” все, що тільки можна, включаючи чемпіонат Італії, Лігу чемпіонів і “Золотий м'яч” в 2004-му році.

Шевченко вважається одним з найдосконаліших нападників. Швидкий, потужний, технічний, обдарований і здатний забити буквально з будь-якої точки на полі. Шевченко був нестримний в епоху своїх виступів у “Мілані”, – зазначили автори символічної збірної.

До речі, український футболіст Роман Зозуля закупив тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ВСУ.

"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.