Український боксер середньої ваги Іван Редкач висміяв відео з чемпіоном WBO і WBA, WBC в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО)

На відео Ломаченко обнімаючись позує з дітьми, але коли до нього підходить дівчина і намагається його обійняти для фото, Василь ховає руки за спиною.

Вася и Фанаты 🇺🇦кто ему руки связал 😳 Gepostet von Ivan El Terribel Redkach am Dienstag, 19. Mai 2020

"Вася і фанати. Хто йому руки зв'язав?", – підписав відео Редкач.

До речі, промоутер Василя Ломаченко заявив, що українець може потрапити на бій з Лопесом у вересні, якщо буде летіти з Москви

"Якщо у вас немає візи, то у вас проблеми, оскільки консульства закриті і не займаються їх видачею. Крім того, щоб потрапити в США, ви повинні перебувати в країні, для якої Сполучені Штати не закрили кордони.

Як не дивно, на жителів пострадянського блоку заборону на в'їзд не діє. Тому спочатку ми відправимо Ломаченка в Москву, а звідти він прилетить сюди", – цитує Боба Арума видання Boxing Scene.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться

«Бою проти Ломаченко не буде, тому що він в Україні, а там закрито перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.

Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".