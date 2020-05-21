Популярна українська фітнес-модель Ілона Бальвас опублікувала відверті фото

Чемпіонка престижного європейського турніру FitModelCup2018 і віце-чемпіонка України у категорії фітнес-бікіні-2018 виклала спекотне фото.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram спортсменки.

В кадрі модель гола лежить у ліжку, прикривши груди руками.

"Трохи 18+ на вихідних", - підписала знімок в сторіс модель.

Дівчина часто балує своїх підписників жаркими фото в Instagram.

"Мілашка личеко губки супер", " Ти - досконалість!", "Дуже гарне фото!", - пишуть фолловери у коментарях.

До речі, колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, через тиждень після розставання з чоловіком опублікувала відверте фото

На знімку дівчина зображена крупним планом, при цьому акцент зроблено на її значному бюсті.

"Я рідко показую усмішку на фото", - підписала фото дівчина.

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