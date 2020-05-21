Ірландський боксер Стефен Маккенна (4-0, 4 КО) розповів історію про свій спаринг з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО)

Так боксер розповів, що прикинувся лівшою, щоб вийти з Ломаченком на спаринг.

"Він хотів знайти собі спаринг-партнера лівшу, і я кажу: «Я лівша, я готовий спарингувати». Вони не вірили, що я легковаговик, тому що я високий. Але я тоді бився в легкому дивізіоні.

У підсумку, я провів з ним 5 неймовірних раундів. Приголомшливий досвід. Ділити з ним один ринг – неймовірний досвід. Це було ще до того, як я перейшов у професіонали. Але це було здорово.

Я намагався спарингувати, як зазвичай, просто працював в рингу. Він дуже сфокусований, ну а його робота ніг робить його кращим, вона неймовірна. Він робить свої кути. Він всебічно хороший", - заявив Маккенна.

До речі, промоутер Василя Ломаченка заявив, що українець може потрапити на бій з Лопесом у вересні, якщо буде летіти з Москви

"Якщо у вас немає візи, то у вас проблеми, оскільки консульства закриті і не займаються їх видачею. Крім того, щоб потрапити в США, ви повинні перебувати в країні, для якої Сполучені Штати не закрили кордони.

Як не дивно, на жителів пострадянського блоку заборону на в'їзд не діє. Тому спочатку ми відправимо Ломаченка в Москву, а звідти він прилетить сюди", – цитує Боба Арума видання Boxing Scene.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".