Президент WBС Маурісіо Сулейман не вважає помилкою присвоєння українцю Василю Ломаченку (14-1, 10 КО) звання «франчайзингового» чемпіона

За словами Сулеймана, незабаром в дивізіоні буде відразу три володаря титулів WBC.

«Я бачу можливість для проведення чудових поєдинків. «Франчайзинговий» титул додасть цікавості. Хав'єр Фортуна і Люк Кембелл поб'ються за звання тимчасового чемпіона. Вони підписали контракт на титульний бій. Девін Хейні («звичайний» чемпіон WBC, - прим.) відновився після травми, тому у нас є шанс влаштувати багато чудових боїв. Теофимо Лопес – неймовірно видовищний боєць.

Ломаченко, Фортуна, Кемпбелл, Хейні – у них є два роки, щоб влаштовувати відмінні поєдинки. Я вибрав шлях, який дасть мільйонам уболівальників можливість побачити великі бої. Це найважливіше в боксі. Якщо це засмутить чи заплутає декількох фанатів, так тому і бути. Я ж віддаю перевагу зберігати активність на рингу, щоб мільйони глядачів дивилися чудові поєдинки», - цитує Маурісіо boxingscene.com.

До речі, промоутер Василя Ломаченка заявив, що українець може потрапити на бій з Лопесом у вересні, якщо буде летіти з Москви

"Якщо у вас немає візи, то у вас проблеми, оскільки консульства закриті і не займаються їх видачею. Крім того, щоб потрапити в США, ви повинні перебувати в країні, для якої Сполучені Штати не закрили кордони.

Як не дивно, на жителів пострадянського блоку заборону на в'їзд не діє. Тому спочатку ми відправимо Ломаченка в Москву, а звідти він прилетить сюди", – цитує Боба Арума видання Boxing Scene.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".