Український боксер Василь Ломаченко підтримав петицію з вимогою залишити Києво-Печерську лавру в управлінні УПЦ МП і нарвався на критику українців

Так, на сторінці в Instagram Ломаченко закликав підписників підписати петицію на ім'я президента Володимира Зеленського, але деякі українці звинуватили боксера в тому, що його завербували спецслужби РФ.

"В секту загримів. Скоро з усиком будуть проповідувати", "Давайте всі скаржитися на цей пост, як мову ворожнечі!", "Таки піз**ц! Була надія", "Василь, ми тебе втрачаємо", "Лому, походу, в ФСБ завербували", - пишуть фолловери у коментарях.

Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вважає, що Олександра Усика не потрібно дошкуляти політичними питаннями.

"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно втручатися туди, куди не варто його вмішувати. Хто ображається, нехай простить. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а вона відрізняється від нашої, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – цитує Журавльова tribuna.com.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".