Рівно 15 років тому відбувся легендарний поєдинок - фінал Ліги чемпіонів

Стамбул брав заключний матч сезону-2004/05 в Лізі чемпіонів, де 25 травня 2005 року між собою зустрічалися Ліверпуль і Мілан, передає football.ua.

Цей поєдинок вважається кращим фіналом в історії турніру.

"Россонері" домінували на полі – до перерви рахунок був 3:0 і, здавалося, що шансів у "червоних" вже немає. Однак все різко змінилося після перерви: Ліверпуль за шість хвилин відіграв три голи і перевів гру в додатковий час.

Справа дійшла до серії пенальті, де схибили Андрій Шевченко, Андреа Пірло і Сержіньо. Як зізнався українець, він досі не може дивитися відео сейви Ежи Дудека. Крім одинадцятиметрового, Шевченко також не реалізував вихід один на один з голкіпером в овертаймах.

До речі, тренер збірної України з футболу, екс-нападник “Динамо”, “Мілана” і “Челсі” Андрій Шевченко увійшов у символічну збірну найкращих футболістів зі Східної Європи, які коли-небудь грали в чемпіонаті Італії

"До переїзду в Лондон Шевченко виграв з “Міланом” все, що тільки можна, включаючи чемпіонат Італії, Лігу чемпіонів і “Золотий м'яч” в 2004-му році.

Шевченко вважається одним з найдосконаліших нападників. Швидкий, потужний, технічний, обдарований і здатний забити буквально з будь-якої точки на полі. Шевченко був нестримний в епоху своїх виступів у “Мілані”, – зазначили автори символічної збірної.

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