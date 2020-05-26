Американський боксер Теофимо Лопес активно готується до поєдинку з Василем Ломаченком

В мережі з'явилось відео тренування, під час якого Лопес майстерно стрибає на скакалці.

Його бій проти українця Василя Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі планувався на кінець травня, але був перенесений на пізніший термін через пандемію.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес заявив, що українець Василь Ломаченко хоче відкласти проведення бою з ним

Крім того, Лопес в черговий раз образив українця.

"Я розповім деяке л*но, про який я дізнався. Ця с*чка Ломаченко хоче провести проміжний бій. Так що тепер Top Rank хоче, щоб і у мене був проміжний бій. Нах*й це! Мені ніякі проміжні бої не треба. Моїм проміжним боєм буде поєдинок з Ломаченком", - наводить слова Лопеса Boxing Scene.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".