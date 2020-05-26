Американський боксер Теофимо Лопес активно готується до поєдинку з Василем Ломаченком

В мережі з'явилось відео тренування, під час якого Лопес майстерно стрибає на скакалці. 

Його бій проти українця Василя Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі планувався на кінець травня, але був перенесений на пізніший термін через пандемію.

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It’s been a minute since we’ve shown you @teofimolopez’s insane skills with the jumprope 🤯

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Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес заявив, що українець Василь Ломаченко хоче відкласти проведення бою з ним

Крім того, Лопес в черговий раз образив українця.

лопес ломаченко

"Я розповім деяке л*но, про який я дізнався. Ця с*чка Ломаченко хоче провести проміжний бій. Так що тепер Top Rank хоче, щоб і у мене був проміжний бій. Нах*й це! Мені ніякі проміжні бої не треба. Моїм проміжним боєм буде поєдинок з Ломаченком", - наводить слова Лопеса Boxing Scene.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".