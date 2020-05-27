Поєдинки українських боксерів перенесли через пандемію китайського вірусу

Календар найближчих боїв українців опублікувало видання sport.ua.

Січень

24.01.2020. Єкатеринбург (Росія)

Едуард Скавинский (Україна, 11–0) – Науель Альберто Галесси (Аргентина, 13–5–1) – UD 10

25.01.2020. Бруклін (Нью-Йорк, США)

Денні Гарсія (США, 35–2) – Іван Редкач (Україна, 23–4–1) – UD 12, бій-елімінатор WBC

Стівен Фултон (США, 17–0) – Арнольд Хегай (Україна, 16–0–1) – UD 12, бій-елімінатор WBO

31.01.2020. Шрівпорт (Луїзіана, США)

Тарас Шелестюк (Україна, 17–0) – Луїс Альберто Верон (Аргентина, 18–1–2) – UD 10, рейтинговий бій

Лютий

01.02.2020. Калінінград (Росія)

Карен Чухаджян (Україна, 15–1) – Сергій Воробйов (Росія, 9–0) – SD 10, за титул чемпіона WBA International

01.02.2020. Копенгаген (Данія)

Олівер Менг (Данія, 7–0) – Василь Курасов (Україна, 11–3) – UD 10, за титул IBF серед молоді

08.02.2020. Київ (Україна)

Артем Далакян (Україна, 19–0) – Хосбер Перес (Венесуела, 17–2) – UD 12, за титул чемпіона WBA

08.02.2020. Геппинген (Німеччина)

Віктор Вихріст (Україна, дебют) – Андрій Мазанік (Білорусь, 13–10), TKO 1, дебютний бій

22.02.2020. Бровари (Україна)

Денис Берінчик (Україна, 12–0, 7 KO) – Ектор Едгардо Сармиенто (Аргентина, 21–1), UD12, рейтинговий бій

Дата невідома

(?) Фресно (Каліфорнія, США)

Хосе Карлос Рамірес (США, 25-0) – Віктор Постол (Україна, 31-2), за титули чемпіона WBC і WBO

(?) Лондон (Великобританія)

Олександр Усик (Україна, 17-0) – Дерек Чісора (Великобританія, 32-9), рейтинговий бій

(?) Нью-Йорк (США)

Василь Ломаченко (Україна, 14-1) – Теофимо Лопес (США, 15-0), за титули чемпіона WBC, WBA, IBF, WBO

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес заявляв, що не хоче битися з українцем при порожніх трибунах

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум переконав Теофимо, що у нього немає вибору.

В інтерв'ю ютуб-каналі SecondsOut глава Top Rank, який організує бій Ломаченко – Лопес, відреагував на слова Теофимо Лопеса.

"Я говорив з Теофимо, він дуже класний хлопець, хороший боксер. Я сказав йому: "Теофимо, вибір не в тому, чи хочеш ти битися з уболівальниками або без. У тебе немає такого вибору. Вибір в тому, чи хочеш ти битися чи ні. Це і весь вибір", – заявив Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".