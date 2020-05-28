Відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант показала себе у ванній і розповіла про своє дозвілля

На фото Ванзант лежала у ванні з піною, показуючи тільки частково голову, ноги і руки. Красуня пальцями показу сердечко. На фото можна побачити ще й ноги Остіна - чоловіка Пейдж, у якого між ними і лежала зірка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніяких цікавих справ на вечір. Тільки любов", - підписала коротко пост Пейдж.

Фанати поставили 26 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Так, але ця подушка, яку ви використовуєте, безумовно, не м'яка, лол", "Веселі справи - це любов", "Просто випустіть це вже", "О, я майже впевнений, що буде якесь смішна справа", "Дві подушечки для голови".

Раніше ми повідомляли, що відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант показала домашнє фото без зайвого одягу.

Красуня стояла в тапках і тримала в руці капелюха, повернувшись спиною до камери. Ванзант більше нічого не наділа, прикрила тільки п'яту точку головним убором. Цього разу дівчина вирішила зібрати волосся у хвіст. Поруч можна побачити собаку і чоловіка, який теж стояв без одягу, зате в шапці.

Повідомлялося, що відома тату-модель Джилл Харденер показала свої вміння в ліжку.

На фото Джилл позує в трусиках і топі, розташувавшись на ліжку. Красуня лягла на спину і задерла одну ногу вище голови, демонструючи свою розтяжку. Красуня настільки захопилася позою, що дещо засвітила через це. Фотографія вийшла максимально спекотною і "полуничною".

Нагадаємо, шикарна зірка UFC в міні бікіні показала, ніж відправляє чоловіків в нокдаун

А ще Politeka писала, що красуня з UFC показала фото гарячої тренування

Також Politeka повідомляла, що знаменита спортсменка збільшила принади і знялася в гарячій фотосесії



