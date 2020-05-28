Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала своє тіло без сорому

На фото Бех позує в халаті, який спустила з себе і червоній білизні. Марина усміхалась на камеру, показуючи прекрасне тіло, а волосся вирішила залишити розпущеним. Образ красуня доповнила ланцюжком на шиї, а дозволила себе зняти по коліна. Фотографія вийшла світлою і привабливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Важко перебувати на одному місці, адже я все своє свідоме життя подорожую. Тому завтра ми поїдемо в маленький відпустку. Хто перший напише в коментарях куди ми прямуємо, той отримає сувенір з нашої поїздки", - написала Марина.

Фанати поставили близько 10 тисяч лайків і активно відгадували місце поїздки. А кілька осіб зазначили, що фігура у красуні "просто бомба".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом під час тренування.

«Тепер я можу в повній мірі насолоджуватися тренуваннями на стадіоні», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує під час бігу в одному топі і спортивних трусах.

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