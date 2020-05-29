Легендарний боксер Майк Тайсон зустрівся із зіркою WWE Крісом Джеріко

Так, боксер прийшов на шоу All Elite Wrestling разом з бійцями MMA.

Коли він піднявся на ринг, рестлер висміяв Тайсона за те, що він не прийшов один, і хотів змусити боксера вибачитися за нокаут, в який він відправив Джеріко в 2010 році.

Майк розлютився на зірку WWE - він розірвав на собі футболку і відштовхнув рестлера, після чого почалася масова бійка.

Раніше ми писали, що легендарний супертяж Майк Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.

Так, форма 53-річного ветерана захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.

Тепер є надія, що Майк повернеться.

До речі, Майк Тайсон може повернутися в бокс.

Так, Шеннон Бріггс, запропонував Тайсону провести бої з братами Кличками.

«Я спілкувався з Майком і ми обговорювали одну ідею. Якщо ми зможемо її реалізувати, то це станеться. Нам потрібно об'єднатися в команди – Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличків.

Якщо що, одного з них може замінити Девід Хей. Це буде командний бій. Зразок тих, які ви дивіться в рестлінгу».

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.