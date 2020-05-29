Легендарний боксер Майк Тайсон зустрівся із зіркою WWE Крісом Джеріко
Так, боксер прийшов на шоу All Elite Wrestling разом з бійцями MMA.
Коли він піднявся на ринг, рестлер висміяв Тайсона за те, що він не прийшов один, і хотів змусити боксера вибачитися за нокаут, в який він відправив Джеріко в 2010 році.
Майк розлютився на зірку WWE - він розірвав на собі футболку і відштовхнув рестлера, після чого почалася масова бійка.
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Раніше ми писали, що легендарний супертяж Майк Тайсон планує повернутися в ринг і провести хоча б невеликі показові бої.
Так, форма 53-річного ветерана захоплює, 11 років тому він був схожий на людину, яка більше ніколи не повернеться в професійний спорт.
Тепер є надія, що Майк повернеться.
До речі, Майк Тайсон може повернутися в бокс.
Так, Шеннон Бріггс, запропонував Тайсону провести бої з братами Кличками.
«Я спілкувався з Майком і ми обговорювали одну ідею. Якщо ми зможемо її реалізувати, то це станеться. Нам потрібно об'єднатися в команди – Майк Тайсон і Шеннон Бріггс проти братів Кличків.
Якщо що, одного з них може замінити Девід Хей. Це буде командний бій. Зразок тих, які ви дивіться в рестлінгу».
Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.
Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.
Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.