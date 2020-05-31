Донецький "Шахтар" впевнено переміг київське "Динамо" на НСК Олімпійський в 24 турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України

Видовищний поєдинок завершився з рахунком 3:1. "Шахтар" здобуває вольову перемогу і відривається від переслідувачів на 16 очок. Кияни залишаються на 4 місці.

Зазначимо, з-за карантину стало неможливим присутність вболівальників на трибунах, матч можна було подивитися тільки в онлайн-трансляції.