Донецький "Шахтар" впевнено переміг київське "Динамо" на НСК Олімпійський в 24 турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України

Видовищний поєдинок завершився з рахунком 3:1. "Шахтар" здобуває вольову перемогу і відривається від переслідувачів на 16 очок. Кияни залишаються на 4 місці.

Зазначимо, з-за карантину стало неможливим присутність вболівальників на трибунах, матч можна було подивитися тільки в онлайн-трансляції. 

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