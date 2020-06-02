Вони мотивують на звершення

Українські спортсменки відомі не тільки своїми спортивними досягненнями, але й неймовірною красою

Politeka.net зібрала топ найвідоміших чарівних красунь із світу спорту, які можуть похвалитися ідеальними фігурами і милою зовнішністю.

24-річна Марина Бех-Романчук, відома своїми стрибками в довжину, останнім часом дуже популярна в мережі Instagram. Дівчина публікує дуже спокусливі фотографії, демонструючи свою фігуру у всій красі.

Ольга Харлан у свої 29 років вже встигла багато чого досягти в своїй спортивній кар'єрі. Українська фехтувальниця на шаблях була олімпійською чемпіонкою 2008 року, а також бронзовою призеркою Олімпіади 2012 року.

Еліна Світоліна одна з найвідоміших українських тенісисток. Крім спортивних перемог дівчина може похвалитися неймовірною красою.

30-річна легкоатлетка Ольга Бібік розбурхує фантазію своїх шанувальників відвертими фото регулярно. Пекуча брюнетка без сорому демонструє навіть повністю оголене тіло.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко теж популярна в Instagram. 22-річна блондинка заворожує своєю красою. Дівчина вже встигла взяти участь в Олімпійських іграх і навіть стати чемпіонкою серед юнаків у 2014 році. До речі, Левченко нерідко пишуть, що вона схожа на голлівудську красуню Марго Роббі.

Нагадаємо, що спокуслива Ольга Харлан показала, що витворяє зі своїм тілом: "Попа дуже красива".

Як повідомляла Politeka, гаряча Бех-Романчук оголила розкішне тіло, спустивши сорочку: мрія будь-якого чоловіка.

Також Politeka писала, що Еліна Світоліна вбила наповал пікантним образом на вулиці: "Ну його, цей теніс".