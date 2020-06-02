Американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала гарячу зйомку прямо у себе вдома

Як передає Politeka.net, свіжу серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня розляглася на сонці і закрила очі від задоволення. На ній були надіті короткий топ, який стягнув її пишні груди, і сині трусики, які підкреслили округлі стегна. Модель лежала таким чином, що її апетитні форми буквально вистрибували з одягу. На дівчині не було білизни. Поряд з блондинкою лежала її собака.

За кілька годин її пост зібрав більше 2 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Так мило! Я люблю шпіца. У мене теж є», «Ти – краща», «Трепетно красива», «Ви двоє такі милі», «Дивно», «Я люблю вас! Хто згоден? подобається!», «Чудово», «Занадто багато солодощів», «Супер», «Солодка дівчинка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лексі Кай в короткому костюмі захопила своєю неймовірною фігурою. Дівчина пройшлася в модному костюмі по вулиці, змусивши чоловіків червоніти. Красуня вибрала екстремально коротке плаття, яке могло задраться в будь-який момент. Волосся блондинка залишила розпущеним. Від такої діви неможливо відірвати погляд.

Нагадаємо, що фігуриста фітнес-модель Лексі Кай блиснула «горбиками» в купальнику: «Ого, аж випадають…».

Як повідомляла Politeka, Лексі Кай в крихітному топі підняла руки і мало не впустила пишний бюст: "Ідеальний вигляд".

Також Politeka писала, що Лексі Кай вразила своїми "м'ячиками" на занятті з бейсболу, тренери вишикуються в чергу: "Вау, які пози".