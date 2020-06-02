Російський футбольний коментатор Василь Уткін став на захист Олександра Усика

В інтерв'ю на YouTube-каналі Vласть vs Vлащенко Уткин заявив, що ЗМІ перетворили життя боксера в пекло.

"В силу своєї спеціальності я так чи інакше виділяю спортсменів, за ними стежу. Ну це ж просто пекло, в яке перетворила українська преса життя Олександра Усика. Це ж просто якесь пекло. Я навіть не знаю, як би я правильно поводився на його місці. Я дуже красномовний, виверткий, але я часом не знаю, як дати відповідь на питання, щоб тебе просто залишили в спокої. А адже він, до всього іншого, ще і боксер. Яким би він не був розвиненим, але люблять і цінують його не за те, що він добре розмовляє", - резюмував Уткін.

До речі, бій Усика з Чісорою був запланований на 23 травня в Лондоні.

Поєдинок був перенесений після того, як Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити бої в країні до кінця травня через пандемії.

«Ми ведемо переговори з цього питання. Багато країн приходять до нас, і це може бути єдиним способом проведення цих боїв в найближчі місяці. Ми все ще повинні узгодити все з платформою DAZN, але після нашого урочистого виступу в Саудівській Аравії вони дізналися, що не все має відбуватися у США», — сказав промоутер Едді Хирн.

Олександр Усик і Дерек Чісора можуть провести бій в кінці серпня.

Переможець бою Усик — Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

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