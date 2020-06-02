Модель працює над собою

Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, показала, де займається спортом

Зірка володіє неймовірно підтягнутою і красивою фігурою, передає Politeka.net. Нещодавно модель опублікувала черговий гарячий кадр з тренажерного залу.

На знімку Джорджина позує в обтягуючому топі і облягаючих легінсах. Дівчина високо натягнула шкарпетки і взула кросівки.

Красуня привертає увагу досконалою фігурою: пружний живіт, "сталеві" сідниці, накачані ніжки. Помітно відразу, що зірка "не вилазить зі спортзалу, адже її тілу можна позаздрити.

Варто відзначити, що модель розпустила кучеряве волосся, а на її обличчі можна помітити неяскравий макіяж.

Родрігес зробила селфі в дзеркало, витягнувши довгу ніжку назад. Поза вийшла дуже цікавою.

"Важливість того, щоб бути собою, полягає в прийнятті та визнанні того, ким ти є. У всіх нас є таланти, тому у всіх нас є чому навчитися... Це те, що робить нас унікальними та особливими. 💫", - написала красуня.

За кілька днів пост зібрав понад 1,5 мільйони лайків та багато коментарів, де користувачі мережі захоплювалися мудрістю і красою моделі.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес постала у кадрі в спортивному топі, який насилу утримував спокусливі об'єми.

Спекотне селфі дозволило насолодитися соковитим видом моделі, а її чудове тіло змусило заздрити всіх чоловіків зіркового футболіста.

Раніше повідомлялося, що наречена Роналду виклала відверте фото у ванній.

Красуня вбралася в коротке плаття і лягла прямо у воду. Під знімком вона підписала: "Розслаблена Клеопатра".

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував зізнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила зізнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».