33-річна болгарська фітнес-модель Яніта Янчева ощасливила фанатів жарким фото на тренажері

Красуня, будучи сертифікованим фітнес-тренером і у якої 1,6 мільйонів фоловерів у Instagram, любить хвастастися своїми здобутками у спорті, виставляючи напоказ ідеальну фігуру, а також ділитися відеотренуваннями, надихаючи людей по всьому світу.

Примітно, що дівчина з дитинства професійно займалася гімнастикою, навіть не думаючи перейти в силовий спорт. Однак, взявши участь в 2008 році в реаліті-шоу "Останній герой", і сильно схуднувши в результаті, Яніта вирішила впритул зайнятися своїм тілом, постійно удосконалюючись і ділячись навичками з охочими піти по її стопах.

Тренування Яніти розраховані для прокачування всієї мускулатури. З понеділка по п'ятницю дівчина автономно прокачує всі групи м'язів. Улюблені вправи — станова тяга, класичні присідання, ізолюючі практики для сідниць.

Як передає Politeka.net, Янчева захопила публіку фото в Instagram, на якому постала в спортивному костюмі сіро-синього відтінку зі вставками із "сіточки". Еластична тканина найкращим чином отбянула її принади, підкресливши всі бездоганні лінії м'язів.

Спортивна блондинка позувала на турніку, розслаблено розкинувши руки і спокусливо вигнувши спину.

"Скажи "Я буду!" і потім дотримуйся цього - Це єдиний спосіб зробити це 💥", - підписала фото Яніта.

Фанати кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти: "Люблю це😍"; "Моє серце💛"; "Ідеальне тіло"; "Гарна ❤️"; "Ти така гаряча 👌👌👌🔥"; "Мила королева @yanitayancheva ❤💓💓💕💙"; "Гаразд, жарти закінчилися. Я готовий, щоб ви прийняли мене".

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