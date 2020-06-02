Колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, Анна, вирішила порадувати підписників знімком в білизні

Красуня активно веде сторінку в Instagram, і в одному з останніх сторіз постала в досить спокусливому вигляді, повідомляє Politeka.net.

Ганна опублікувала фото, зроблене два роки тому. На знімку зірка Інстаграму з'явилася в чорному ліфчику з мереживом і міні-шортах.

Помітно, яка дівчина струнка, шортики трохи відійшли від її тонкої талії.

Крім того, притягували погляд стрункі ніжки з темним манікюром. Зірка виглядала наче берізка.

Варто відзначити, що бюст ідеально виглядав в білизні і фото вийшло дуже відвертим.

Завершували образ екс-дружини футболіста різні аксесуари. Варто відзначити, що модель розпустила довге волосся і вложила їх набік.

Фото було оприлюднено в сторіз тому не змогло зібрати багато лайків, як інші пости Анни.

Нагадаємо, пара повідомила про розставання в квітні 2020 року. У колишнього подружжя залишилося двоє дітей після 10 років спільного життя.

Раніше повідомлялося, що тільки в минулому році пара відпочивала на Мальдівах.

Дівчина хвалилася стрункою фігурою в бікіні. Так, на одному з кадрів Ганна позувала в маленькому купальнику. Дівчина сперлася о плетене крісло і злегка відігнулася, показавши пружну п'яту точку.

Зірка дивилася в об'єктив, відкривши губи.

Раніше ми писали, що Анна Кравець нещодавно опублікувала спокусливе фото з відпочинку.

Красуня була відображена крупним планом, при цьому акцент зроблено на її значному бюсті.

"Я рідко показую усмішку на фото", - написала Анна.

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