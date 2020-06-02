Колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, Анна, вирішила порадувати підписників знімком в білизні 

Красуня активно веде сторінку в Instagram, і в одному з останніх сторіз постала в досить спокусливому вигляді, повідомляє Politeka.net.

Ганна опублікувала фото, зроблене два роки тому. На знімку зірка Інстаграму з'явилася в чорному ліфчику з мереживом і міні-шортах. 

Помітно, яка дівчина струнка, шортики трохи відійшли від її тонкої талії. 

Крім того, притягували погляд стрункі ніжки з темним манікюром. Зірка виглядала наче берізка.

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Варто відзначити, що бюст ідеально виглядав в білизні і фото вийшло дуже відвертим.  

Завершували образ екс-дружини футболіста різні аксесуари. Варто відзначити, що модель розпустила довге волосся і вложила їх набік. 

Фото було оприлюднено в сторіз тому не змогло зібрати багато лайків, як інші пости Анни. 

Нагадаємо, пара повідомила про розставання в квітні 2020 року. У колишнього подружжя залишилося двоє дітей після 10 років спільного життя. 

Раніше повідомлялося, що тільки в минулому році пара відпочивала на Мальдівах. 

Дівчина хвалилася стрункою фігурою в бікіні. Так, на одному з кадрів Ганна позувала в маленькому купальнику. Дівчина сперлася о плетене крісло і злегка відігнулася, показавши пружну п'яту точку. 

Зірка дивилася в об'єктив, відкривши губи. 

Раніше ми писали, що Анна Кравець нещодавно опублікувала спокусливе фото з відпочинку. 

Красуня була відображена крупним планом, при цьому акцент зроблено на її значному бюсті.

"Я рідко показую усмішку на фото", - написала Анна. 

Нагадаємо, дружина українського футболіста роздяглася на Мальдівах: "Як можна бути такою..."

Також Politeka писала, що экс-дружина українського футболіста показала відверте фото після розлучення з чоловіком: "Дарма Артема кинула"

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