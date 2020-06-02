Український боксер Олександр Гвоздик отримав одну з найяскравіших перемог

Так, виступаючи у Всесвітній серії боксу за «Українські отамани» у 2013 році, тоді був переможений дуже зухвалий на той момент іранець Ехсан Рузбазани, пише xsport.ua.

Бій був рівним до моменту удару у третьому раунді, коли харків'янин відправив суперника на настил. Коли Рузбахани піднявся, то його команда після добивання викинула рушник.

До речі, український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) вважає, що володар титулів WBA, WBO, WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переможе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО)

«Ломаченко – Лопес – дуже цікавий бій. Дуже ефектний суперник у Васі. Але він не буде таким ефектним, коли перед ним буде стояти Брухту.

Кожен робить стільки, скільки дозволяє зробити суперник. Вася – абсолютно іншого рівня супротивник. Як Лопес зможе застосовувати ударну міць, ми побачимо тільки в рингу.

Буде повільний старт з боку Ломаченка. Коли Лопес почне втрачати впевненість, то з раунду 4-го Вася почне включатися і доведе справу до впевненої перемоги за очками», - розповів українець в інтерв'ю Pro Boxing UA.

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