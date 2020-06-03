Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) опублікував нове відео

Так, чемпіон світу за версію WBO, WBA, WBC Franchise в легкій вазі продемонстрував свою залізну витривалість на відео.

Боксер готується до бою з Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО), незважаючи на те, що бій перенесено на невизначений термін.

"Головне не падати духом,не дивлячись ні на що! Вася кращий-завжди!", "Ось що значить, характер справжнього Українця. Це більше, ніж вся ця піз..доту у раді і интригантов в його сторану. Вася СПАСИБІ тобі велике , ти кумир мільйонів молоді , і я бачу, що і мої діти тренуються під твої видосы. А не соплі у дворі дують", " Заряджений на перемогу, це супер, так тримати, палимо за Лому", - пишуть підписники боксера в коментарях.

Раніше ми писали, що американський тренер Менні Роблес розповів, що думає про поєдинок Ломаченко - Лопес

"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченко прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес в інтерв'ю Youtube-каналу Fino Boxing.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".