Головного тренера збірної України Андрія Шевченка розкритикували українці

Так, спортивний журналіст і головний редактор офіційного сайту київського Динамо Кирило Крижанівський опублікував пост в Facebook.

"Життя українців, яких стріляють, ґвалтують і катують сміття, головного тренера збірної України, на жаль, не хвилює. Вони ж білі. Та й нікому не потрібні...



Як же просто боротися з расизмом в США, проживаючи де-небудь у Лондоні...", - написав Крижанівський.

Користувачі мережі і підписники підтримали слова журналіста в коментарях:

"Стандартна поведінка для публічної персони", "Шевченка і Кличка хвилює вбитий американським копом чорношкірий американець, але не хвилює згвалтована поліцією дівчина в українському Кагарлику", "Гравець норм, людина гі*но..", " Просто Кагарлик і Переяслав....ееее...по-лондонськи погано вимовляються,...ееееее!Інша справа Мінесота...ееее!", "ну діти його в Україні не житимуть, тож яка йому різниця хто тут кого вбиває..." - пишуть фоловери.

До речі, тренер збірної України з футболу, екс-нападник “Динамо”, “Мілана” і “Челсі” Андрій Шевченко увійшов у символічну збірну найкращих футболістів зі Східної Європи, які коли-небудь грали в чемпіонаті Італії

"До переїзду в Лондон Шевченко виграв з “Міланом” все, що тільки можна, включаючи чемпіонат Італії, Лігу чемпіонів і “Золотий м'яч” в 2004-му році.

Шевченко вважається одним з найдосконаліших нападників. Швидкий, потужний, технічний, обдарований і здатний забити буквально з будь-якої точки на полі. Шевченко був нестримний в епоху своїх виступів у “Мілані”, – зазначили автори символічної збірної.

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