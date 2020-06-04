Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала підтягнуте тіло без нічого зайвого

На фото Аліса стоїть в чорних шортиках і топі, а образ доповнила шкарпетками. Шмідт позувала у двері і фотографувала себе в дзеркало, показуючи ідеальні вигини, які вона отримала за допомогою тренувань. Фотографія вийшла спортивною і навіть спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все через те, що Аліса опублікувала фото в сторіс Instagram, де функцій таких немає, але так і хочеться написати: "Ідеал".

Раніше ми повідомляли, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе і розповіла про важку тижня.

На фото красуня стояла в білому топі і чорних шортиках, тримаючи в руках пляшку з газованою водою. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила сумкою на плечі. Дівчина дивилася в об'єктив камери, позуючи на фоні стадіону.

Повідомлялося, що чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех-Романчук блиснула бездоганними формами під час відпочинку.

«Я люблю Буковель! І це були круті вихідні! Тепер я з нетерпінням буду чекати зими, щоб повернуться на цей маленький відпочинок, але вже з лижами», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найспокусливіша спортсменка світу влаштувала фурор після жорсткої тренування

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