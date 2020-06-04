Відома українська біатлоністка Юлія Журавок показала, як виглядає без зимового костюма

На першому фото красуня позує на балконі в синій коротенькій сукні. Юлія показала себе без взуття і не соромилася демонструвати свої прекрасні довгі ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На ще одній фотографії Журавок вже показує себе в напівпрозорому платті, посміхаючись на камеру. Образ дівчина доповнила розпущеним волоссям і скромним макіяжем.

На останньому знімку Юлія сиділа на камені в зеленому купальнику. Красуня посміхалася на камеру, а образ доповнила очками. На фото можна легко оцінити підтягнуті форми спортсменки, яка не соромилася їх показати.

Фанати ставлять сотні лайків під фото спортсменки і пишуть безліч коментарів:

"Ти точно біатлоном займаєшся?", "Красуня", "Фея", "Ракета, вогонь, гармата", "Чарівна".

Повідомлялося, що фігуриста Бех-Романчук в крихітному бікіні дала жару на відпочинку.

«Я люблю Буковель! І це були круті вихідні! Тепер я з нетерпінням буду чекати зими, щоб повернуться на цей маленький відпочинок, але вже з лижами», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує сидячи в басейні в одному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру.

Раніше ми повідомляли, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук любить ділитися красивими знімками.

Дівчина прикрила всі інтимні місця руками і ногами, поставши в загадковому образі. Макіяж надав її фото особливої пікантності.

«Я чекаю літній час», - написала спортсменка.

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