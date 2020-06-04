Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Теофимо Лопес обрушився з матюками на українця Василя Ломаченка

"Я вам зараз розповім про одну ситуацію, про яку нещодавно дізнався! Ломаченко веде себе як су*ка і хоче спершу провести такий собі рейтинговий бій. І після цього Top Rank і мені пропонує погодиться на проміжний бій.

На що це все схоже? У мене немає слів, але ви знаєте, що я думаю: пішов нах*р! Мені ніякі проміжні бої не потрібні. Мій розігрів буде з Ломаченком. Немає ніяких інших варіантів! Тільки так і не інакше!" – сказав Теофимо Лопес в ефірі подкасту The Knockdown 3 Rule.

Промоутер Top Rank Боб Арум прокоментував ситуацію навколо бою українця Василя Ломаченка та американця Теофимо Лопеса.

"Ми плануємо бій Ломаченка та Лопеса на вересень, хочемо пустити на арену 2,5 тисячі глядачів. Повинен сказати одне: я їм пропонував провести проміжні бої, але вони обидва відмовилися і сказали, що не хочуть битися з ким-небудь ще, крім як один з одним", заявив Боб Арум.

До речі, 34-річний Хорхе Лінарес поділився думкою щодо поєдинку Ломаченко - Лопес

Про це він розповів під час нещодавнього інтерв'ю «Ak And Barak Show».

«Ми бачимо, що зараз є багато хороших боксерів в легкій вазі, але, ви знаєте, я бився з Ломаченко. Він все ще кращий в легкій вазі. Так, у нього буде наступний великий і сильний супротивник. Це Теофимо Лопес, вірно? Теофимо Лопес теж хороший боєць.

Чи достатньо сил у 22-річного чемпіона, щоб перемогти Ломаченка?

«Я так не думаю — Ломаченко зараз інший. Після мого бою Ломаченко сильно змінився, правда? Дуже, але він як і раніше кращий», — вважає Лінарес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".