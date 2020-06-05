Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала фігуру в обтягує тканини

На фото красуня позує в кросівках, чорних лосинах і білому топі. Аліса на фото дивиться в телефон, а себе знімає в дзеркало, демонструючи ідеальні вигини, які здобула за допомогою важких тренувань. Як виявилося, Шмідт перший раз відвідала тренажерний зал після довгої перерви. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перший раз в тренажерному залі після довгої перерви", - написала Аліса.

Фанати нічого не змогли написати під фотографією або поставити лайки. Все через те, що Аліса викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Вау!".

Повідомлялося, що молода бігунка з Німеччини Аліса Шмідт визнана найсексуальнішою спортсменкою світу.

Такий титул 19-річна легкоатлетка здобула від австралійського журналу Busted Coverage.

І з цим важко посперечатися, адже вона дуже красива і спокуслива. Стрункі ніжки, пишний бюст і підтягнута пята точка дівчини не дають засумніватися у виборі.

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Медсестра, писати і фітнес-тренер в одній особі – знаменитість встигає займатися всім. Не так давно дівчина підкорила Instagram своїми результатами схуднення, а до цього встигла прославитися завдяки публікації спогадів про своє перебування в баптистської церкви Вестбро.

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