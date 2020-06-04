Головним кандидатом на заміну Олексію Михайлеченку на посаді головного тренера Динамо, є російський фахівець Юрій Сьомін.

Про це передає Politeka.net з посиланням на ресурс Dynamo.kiev.ua, яке в свою чергу посилається на власні джерела в Москві.

Джерела у Росії зазначили, що всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, які були між ними колись тепер у минулому.

Відзначимо, що якщо Сьомін таки очолить столичний клуб . то це буде вже його третій прихід в Динамо. Раніше він вже тренува київський гранд у 2007-2009 роках і 2010-2012 роках відповідно.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" впевнено переміг київське "Динамо" на НСК Олімпійський в 24 турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України.

Видовищний поєдинок завершився з рахунком 3:1. "Шахтар" здобуває вольову перемогу і відривається від переслідувачів на 16 очок. Кияни залишаються на 4 місці.

Зазначимо, через карантин стало неможливою присутність вболівальників на трибунах, матч можна було подивитися тільки в онлайн-трансляції.

Команди дуже активно почали, передає Football24.ua. Динамівці вивели на удар Русіна з лінії штрафного - П'ятов ефектно парирував. На 4-й хвилині Шепелєв не встиг перешкодити Патріку протягнути м'яч центром, Тайсон отримав пас без піклування Кендзери, але пробив з кількох метрів дуже слабо в руки Бущану. Мораєс впав у боротьбі з Шабановим, VAR не підтвердив претензії на пенальті. Цитаішвілі, який все ж таки вийшов у стартовому складі, перехопив м'яч на чужій половині, але пас в центр не пройшов. Також і Шепелєв перспективно задумував пас зі спини, з тим же "успіхом".

На 16-й кияни відверто пробачили. Кендзера пробив з рикошетом, Вербича та Русіна двічі поспіль заблокував Кривцов. Ще парочка подач з кутового завершилися без проблем для Шахтаря. "Гірники" програли черговий підбір після стандарту, Сидорчук бахнув з-за меж штрафного майданчика у дальній нижній. Монзуль перевірила повтори і побачила досить сумнівне порушення правил, скасувавши гол через легкий рух Попова у бік обличчя Степаненка.

Перша заміна вже на 53-й хвилині. Маркос Антоніо виходить у Шахтаря. Коваленко пішов з поля, запам'ятавшись лише жовтою карткою. Вийшов під нападниками хавбек збірної України, але відверто розчарував. Русін і Шепелєв двома поганими передачами занапастили дуже перспективний контрнаступ своєї команди. Який фантастичний підкат від Цитаішвілі. Вінгер, якому часто ставлять в провину проблеми з відбором, бездоганно видряпав м'яч у своєму штрафному з-під ноги Ісмаїлі. Ісмаїлі після подачі Марлоса падав у боротьбі з Кендзерою. Була боротьба на межі пенальті, але Монзуль не зважилася призначити – фол в атаці побачила пані Катерина.

Проста атака пройшла на 67-й хвилині. Вербича відрізали, Сидорчук відпустив Марлоса, який отримав схожу відкидку, як у першому таймі, і знову забив ударом в нижній кут. Кендзера помилився в центрі поля, Ісмаїлі з Антоніо глумливо легко розіграли стінку. Шабанов і Кендзера не зрозуміли один одного так, що снаряд влучив у поперечину, а Маркос добив у порожні. Спрацювала заміна Каштру на всі 100. Ще й Фернандо вискочив у штрафному Динамо відразу після заміни, пронесло киян. Оригінальні ходи від Михайличенкв на 77-й. Русіна замінив Караваєв, Де Піна замість Цитаішвілі. Отже, Вербич переходить в атаку.

Сидорчук підібрав м'яч після виносу П'ятова. Прицільно, але капітан Шахтаря встиг піднятися на ноги і витягнути з кута. Де Піна замикав навіс Кендзером з 10 метрів, дуже невдало. Коноплянка і Соломон вийшли хвилин на 10 замість Патріка і Тайсона. Відзначаємо, що Каштру замінив всю лінію атаки, але вихід Антоніо замість Коваленка став ключовим. Де Піна здалеку приклався. Удар для статистики у руки голкіперу. Миколенко спробував замкнути стандарт, але став черговою жертвою П'ятова.

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