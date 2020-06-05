Британський боксер Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) розповів, як можна перемогти чемпіона WBC/WBA/WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

«Думаю, що в бою з Ломаченком міг зробити більше. Додати кілька хитрощів тут і там, можливо, по-іншому підготуватися до поєдинку. Я щиро гадаю, що міг дістати Ломаченка.

У бою з таким боксером, як Василь, необхідно робити дуже багато різного. Ломаченко настільки розумний і так налаштований на свій план, що ти не можеш робити щось одне.

Треба постійно міняти свої дії, щоб Ломаченко не прорахував твій ритм. Його можна дістати один раз, але якщо не змінювати тактику, то потім більше не попадеш», – сказав Кемпбелл, передає sport.ua

До речі, чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Теофимо Лопес обрушився з матюками на українця Василя Ломаченка.

"Я вам зараз розповім про одну ситуації, про яку нещодавно дізнався! Ломаченко веде себе як су*ка і хоче спершу провести такий собі рейтинговий бій. І після цього Top Rank і мені пропонує погодиться на проміжний бій.

На що це все схоже? У мене немає слів, але ви знаєте, що я думаю: пішов нах*р! Мені ніякі проміжні бої не потрібні. Мій розігрів буде з Ломаченко. Немає ніяких інших варіантів! Тільки так і не інакше!" – сказав Теофимо Лопес в ефірі подкасту The Knockdown 3 Rule.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".