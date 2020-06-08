Відома фітнес-модель Лексі Кай показала підтягнуті форми, позбувшись від одягу

На фото Лексі позувала в салатовому бікіні з мотузочок. Тканина майже нічого не прикрила, але в даному випадку цього і не потрібно було, адже Кай демонструвала ідеальний загар на ногах і п'ятій точці, адже розгорнулася до камери спиною. Красуня підняла одну ніжку і спокусливо дивилася в камеру, стоячи біля стіни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Бездоганна, абсолютно дивовижна", "Прекрасна", "Красиво, дивно", "Я не бачу нічого поганого тут", "Люблю бікіні", "Дівчина, це тіло чудово", "Люблю, коли так бездоганно".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Лексі-Кай показала найцікавіше, забувши про пристойність.

На кадрах Лексі стоїть в жовтому міні-бікіні, розвернувшись спиною до камери. Волосся у красуні були розпущені і вона позувала для камери, показуючи своє тіло з усіх боків. Кай не соромилася і демонструвала як п'яту точку, так і пишні груди, яка ледве вмістилася в обтягуючий тканину.

Раніше ми повідомляли, що популярна фітнес-модель Лексі Кай блиснула головними достоїнствами під час відпочинку біля басейну.

Так, модель лежить на кушетці в крихітному топі з вирізом, який максимально оголює пишні форми зірки. Поруч біля неї лежить її улюблена собачка. Сама модель спочатку з кимось говорить по телефону, після чого п'є енергетик.

Нагадаємо, фитнес-модель Лексі Кай в крихітному бікіні продемонструвала еталон краси

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай похвалилася п'ятою точкою під час присідань

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай понежилась на сонці, засвітивши форми без білизни



