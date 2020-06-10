Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру

Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Нещодавно ми писали, що український боксер, колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) займає друге місце в оновленому рейтингу кращих напівтяжів.

Авторитетний журнал про бокс Тһе Ring опублікував рейтинг.

Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) – чемпіон WBC і IBF

Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО)

Дмитро Бивол (17-0, 11 КО) – чемпіон WBA

Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО)

Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)

Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)

Баду Джек (22-3-3, 13 КО)

Маркус Браун (23-1, 16 КО)

Джо Сміт (25-3, 20 КО)

Домінік Безель (30-1, 13 КО)

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

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