Один з лідерів УПЛ луганська "Зоря" може припинити своє існування, якщо не зможе кваліфікуватися в груповий етап розіграшу Ліги Європи 2020-2021.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Tribuna.com.

Джерела видання уточняють, що власник "Зорі" Євген Геллер не фінансує команду з 2014 року, а сам клуб функціонує лише за рахунок продажу гравців, а також за фінансові виплати зароблені на євроарені.

Потрапляння в груповий етап Ліги Європи принесе "Зорі" гроші для подальшого життя клубу.

Також зазначається, що на даний момент у "Зорі" є заборгованість по зарплатах перед гравцями. Нещодавно клуб отримав виплату від бразильського Крузейро, внаслідок чого розрахувався з футболістами за лютий і березень.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на заміну Олексію Михайлеченку на посаді головного тренера Динамо, є російський фахівець Юрій Сьомін.

Про це передає Politeka.net з посиланням на ресурс Dynamo.kiev.ua, яке в свою чергу посилається на власні джерела в Москві.

Джерела у Росії зазначили, що всі розбіжності і непорозуміння між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, які були між ними колись тепер у минулому.

Відзначимо, що якщо Сьомін таки очолить столичний клуб, то це буде вже його третій прихід в Динамо. Раніше він вже тренува київський гранд у 2007-2009 роках і 2010-2012 роках відповідно.

Також ми писали, що донецький "Шахтар" впевнено переміг київське "Динамо" на НСК Олімпійський в 24 турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України.

Видовищний поєдинок завершився з рахунком 3:1. "Шахтар" здобуває вольову перемогу і відривається від переслідувачів на 16 очок. Кияни залишаються на 4 місці.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.