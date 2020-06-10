Власник лідера Першої ліги львівського "Руху" Григорій Козловський запропонував цікаву ідею об'єднання футбольних чемпіонатів України та Польщі.

Про це передає Politeka.net з посиланням на інтерв’ю Козловського офіційному YouTube-каналу клубу.

"Робиться Екстраліга або Прем'єр-Екстраліга, де грають по десять українських та польських команд. У Першій лізі одна зона чисто українська, друга - суто польська. Уявляєте потенціал від Чорного моря до Балтійського? Було б круто. Думаю, тоді б наша об'єднана ліга коштувала б якихось нереальних грошей. Зараз 52 мільйони за пул телетрансляцій отримують у Польщі. А уявіть, якщо цей пул об'єднати з Україною? Хочеться думати, розвивати", - заявив Козловський.

Зазначимо, що президент "Руха" також не бачить проблеми в тому, що деякі учасники чемпіонату можуть запропонувати об'єднання з Росією.

"Ті, хто захоче грати з росіянами, то "чемодан-вокзал-Росія" ми їм точно організуємо у Львові. Думаю, з цим проблем точно не буде. Вони тоді боялися об'єднуватися, а зараз з окупантами точно ніхто нічого спільного мати не захоче", - саркастично висловився бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що головного тренера збірної України Андрія Шевченка розкритикували українці.

Так, спортивний журналіст і головний редактор офіційного сайту київського Динамо Кирило Крижанівський опублікував пост в Facebook.

"Життя українців, яких стріляють, ґвалтують і катують сміття, головного тренера збірної України, на жаль, не хвилює. Вони ж білі. Та й нікому не потрібні...

Як же просто боротися з расизмом в США, проживаючи де-небудь у Лондоні...", - написав Крижанівський.

Користувачі мережі і підписники підтримали слова журналіста в коментарях:

"Стандартна поведінка для публічної персони", "Шевченка і Кличка хвилює вбитий американським копом чорношкірий американець, але не хвилює згвалтована поліцією дівчина в українському Кагарлику", "Гравець норм, людина гі*но..", " Просто Кагарлик і Переяслав....ееее...по-лондонськи погано вимовляються,...ееееее!Інша справа Мінесота...ееее!", "ну діти його в Україні не житимуть, тож яка йому різниця хто тут кого вбиває..." - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.