Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (14-0-0, 8 KO) переміг пуерторіканця Фелікса Карабальо (13-1-2, 9 KO)

Бій відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі, штат Невада, передає sport.ua

Стівенсон лідирував протягом поєдинку і в шостому раунді нокаутував суперника потужними ударами по корпусу.

Нещодавно ми писали, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру.

Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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