Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала підтягнуті форми

На фото красуня стоїть на планці одних руках. Кумейко зібрала волосся в хвіст, а сама була тільки в чорному обтягуючому боді. На фото можна легко оцінити підтягнуту п'яту точку Анастасії, яка без ніяковіння її продемонструвала, що зробило фото ще і спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - підписала фото Анастасія.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі. Все через те, що Анастасія викинула знімок в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "Грація"

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як розважає себе вранці.

На кадрах Анастасія позує в білій сорочці і шортах, стоячи вдома на кухні перед стільцем. Волосся Кумейко вирішила залишити в хвостику, щоб не заважали танцю. Зірка додала кілька малюнків на кадрі, в особливості, метелики навколо особи.

Раніше ми повідомляли, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами без білизни.

Уточнимо, що знімок є архівним. Він був зроблений ще в 2018 році, однак Кумейко вирішила поділитися ним зі своїми читачами.

На знімку зірка позує при вході на кухню абсолютно без білизни, застигнувши в пікантній позі: закинувши руку вгору і підігнувши ногу. Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

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