Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, вразила шикарними формами в спортзалі

Зірка стежить за собою і активно займається спортом, передає Politeka.net. Красуня не втрачає нагоди зробити фото або відео зі спортзалу, розмістивши їх в Instagram.

В цей раз красуня записала кілька сторіз, поставши в спокусливому образі. Зірка одягла рожеву майку зі значком відомого бренду, чорний корсет і сірі лосини.

Рожева маєчка відмінно підкреслила пишні груди нареченої знаменитості. Чорний корсет підняв вгору принади, а також підкреслив струнку талію зірки. Сірі жіночі обтягнули пружну п'яту точку і стегна гарної форми. Також не можна не помітити накачані ніжки зірки.

Джорджина фотографувала себе в дзеркало, вона посміхалася і виглядала свіжо, в загальному так і хочеться сказати: "Ти надихаєш".

Пости не зібрали багато лайків. Ймовірно, фанати написали багато коментарів в особистому листуванні.

Варто відзначити, що кожен пост Родрігес набирає понад мільйон лайків.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес одягла на себе спортивний одяг, накинувши капюшон. Тісні легінси обтягнули накачані сідниці і ніжки.

Пружна п'ята точка ледь не розривала лосини, і виглядала дуже гарно. Модель позувала біля дзеркала, розтягнувшись на шпагаті.

Раніше повідомлялося, що Джорджина Родрігес позувала в одному спортивному топі і лосинах, демонструючи пишну фігуру під час відпочинку між підходами.

Її форми обтягнув тісний ліфчик, а тугі лосини підкреслили ідеальні рельєфи.

За добу пост зібрав більше двох мільйонів лайків та коментарів.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

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