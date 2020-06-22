Промоутер Боб Арум назвав орієнтовну дату бою Ломаченко - Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

«Попередня дата бою - 19-те вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають», - сказав Арум.

До речі, український боксер Василь Ломаченко розповів, що чекає від бою проти Теофимо Лопеса.

«Теофимо – хороший боксер, топ-боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він – чемпіон світу, і він утримує мій пояс – титул IBF.

Методи Лопеса в рингу полегшать мені завдання. Це не буде легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, які не відсиджуються в захисті.

Переможцем стане той, у кого краще боксерський IQ. Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги», - заявив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".