Найближчий суперник Василя Ломаченка Теофимо Лопес показав, як готується до бою з українцем
22-річний боксер застрибнув на турнік і легко виконав десяток виходів на дві руки.
До речі, Лопес внизу не розгинав руки, але навіть при цьому це відмінний результат.
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До речі, український боксер Василь Ломаченко розповів, що чекає від бою проти Теофимо Лопеса.
«Теофимо – хороший боксер, топ-боєць. Він молодий, голодний і володіє великою силою. Я хочу цей бій. Він – чемпіон світу, і він утримує мій пояс – титул IBF.
Методи Лопеса в рингу полегшать мені завдання. Це не буде легкий бій. У нього складний стиль, набагато простіше атакувати тих боксерів, які не відсиджуються в захисті.
Переможцем стане той, у кого краще боксерський IQ. Думаю, я знаю, що мені потрібно зробити для перемоги», - заявив Ломаченко.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".